2161 метр – саме такою є рекордна відстань, на яку "Курту" вдалося влучно відправити кулю і вразити окупанта. Це – рекорд України й третій результат у світі.

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"Мій ворог номер один – Путін"

Що можна розповісти про "Курта" – кращого снайпера ЗСУ

Військовослужбовець Збройних сил України на псевдо "Курт" має 32 роки, народився в одному з центральних регіонів України. Біографія у чоловіка цілком звичайна:

Здобув середню спеціальну освіту й мирну професію. Пішов до армії на строкову службу в середині 2000-х, відслужив в одному зі спецпідрозділів внутрішніх військ (зараз це Національна гвардія).

Після армії жив як усі, працював, займався спортом (важкою атлетикою), тренерством. Але почалася війна – і "Курт" пішов на фронт (спершу у добровольчий батальон, потім – підписав контракт зі ЗСУ).

(спершу у добровольчий батальон, потім – підписав контракт зі ЗСУ). Починав рядовим розвідником, ходив у нейтральну смугу і тил. Тепер же він – найкращий снайпер, а його зброя – гвинтівка Barrett М107A1 з кулями калібру 12,7 міліметра.

Її вважають однією з топових у цьому класі, прицільна дальність гвинтівки – 1800 метрів. Однак досвідчений стрілок може працювати й на куди більшу відстань. Це довів і "Курт", вразивши окупанта за 2161 метр.

Зверніть увагу: цей показник – найкращий серед українських снайперів, і третій у світі. Показник підтверджений – адже зі снайпером на передовій завжди працює напарник, однією з функцій якого є відеофіксація.

"Без камери ніяк. Ураження цілі необхідно фіксувати", – пояснив "Курт". Його головними цілями, до слова, є ворожі снайпери – найсерйозніша загроза на лінії розмежування.

"Це не вбивство – вбивають злочинці"

Журналіст запитав у "Курта" про те, скільки той убив людей. Військовослужбовець виправив співрозмовника:

Ми не називаємо це вбивством, та воно й не є таким. Вбивають злочинці. Ми б'ємо в ціль. Так, ціль – людина. Але ця людина там тому, що хоче вбити нас, убити інших людей. Ми не нападали – ми захисники, які ліквідовують загрозу.

Щодо, власне, суті запитання, "Курт" відповів так: "За десяток знищених цілей снайпер має право нашити на парадну форму білу смужку. Зовсім скоро я отримаю право на п'яту".

"Ми навчили їх боятися нас"

Персональні дані "Курта" приховувати, можливо, й необов'язково – росіяни й так їх знають. За голову снайпера окупанти обіцяють пристойну нагороду – от тільки дістатися до нього не можуть.

"У нас багато чого є хорошого і технологічного, не варто розглядати українців як якихось недотеп бідних. Для них ми – дуже небезпечний ворог. Ми навчили їх боятися нас", – запевняє "Курт"

Утім, це він вважає "можливо, головним досягненням останніх років".

Напишіть, якщо можна, що я б хотів знищити того, хто все це почав. Людину, через яку в Україні йде війна і гинуть мирні й військові. Мій ворог номер один – Путін,

– підсумував відверту розмову "Курт".

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