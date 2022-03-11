Хочу волонтерить, но не знаю с чего начать: как помочь Украине прямо сейчас

Каждый украинец сегодня может приобщиться к общей победе над российским оккупантом. Если вы ищете, где можете быть полезны – присоединяйтесь к Волонтерской платформе.

Сайт Волонтерская Платформа существует уже чуть больше года, а за последние две недели войны платформа стала активной площадкой для помощи украинской армии и переселенцам. Онлайн-портал объединяет организации и волонтеров по всей Украине.

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Как присоединиться к волонтерству?

В разделе "Возможности" есть перечень волонтерских активностей, которые помогут военным или гражданскому населению, пострадавшему от войны. Чтобы сузить поиск, можно воспользоваться фильтром и выбрать нужную сферу волонтерства, например, автоволонтерство, потребность защитников в вещах, потребность в лекарствах и т.д. Также можно воспользоваться картой и выбрать ближайший город или организацию. Если выбрали конкретное предложение – убедитесь, что дедлайн еще не прошел, и свяжитесь с контактным лицом.

Как разместить собственное объявление

Для начала на сайте нужно зарегистрироваться от собственного имени в разделе "Регистрация". Если вы представляете организацию – зарегистрируйте ее профиль и ожидайте подтверждения от модератора. Добавляйте волонтерскую возможность на Платформу в разделе "Добавить возможность" и ожидайте письмо-подтверждение. Все предложения проходят немедленную модерацию. Если у модератора возникли вопросы, то он с вами свяжется для уточнения деталей. Если все хорошо – на е-мейл придет подтверждение. После публикации ваше предложение появляется на Платформе и становится доступным для волонтеров, а также появляется в профиле организации. Интересные возможности также публикуются в телеграм-канале Украинской Волонтерской Службы. После размещения возможности на сайте – будьте на связи с откликнувшимися волонтерами.

Какую информацию указывать при добавлении возможности

Название : название возможности должно быть коротким и понятным — это поможет заинтересовать большее количество людей.

: название возможности должно быть коротким и понятным — это поможет заинтересовать большее количество людей. Описание возможности : где и когда будет проходить мероприятие, какие обязанности у волонтера и преимущества после проделанной работы. Дополнительные детали (если есть): компенсация проезда, питания или проживания, выдача сертификата волонтера.

: где и когда будет проходить мероприятие, какие обязанности у волонтера и преимущества после проделанной работы. Дополнительные детали (если есть): компенсация проезда, питания или проживания, выдача сертификата волонтера. Фото : добавляйте фото с предыдущих мероприятий и логотип организаторов, чтобы заинтересовать больше людей.

: добавляйте фото с предыдущих мероприятий и логотип организаторов, чтобы заинтересовать больше людей. Ссылка на регистрацию: наиболее удобный вариант для регистрации волонтеров – гугл-формы.

Обратите внимание, модераторы не будут публиковать возможности, не отвечающие трем критериям волонтерства: добровольность, бесплатность и общественная польза. Также на Волонтерской Платформе не публикуются возможности от недобросовестного бизнеса и политических партий.

Кроме того, на Платформе размещено немало полезной информации: куда отправлять деньги на нужды армии и гуманитарные нужды, где получить психологическую помощь, где найти лекарства, как приобщиться к информационной войне про оккупанта, где сдать кровь и т.д.

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