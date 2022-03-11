Сайт Волонтерська Платформа існує вже трохи більше року, а за останні два тижні війни платформа стала активним майданчиком для допомоги українській армії та переселенцям. Онлайн-портал об’єднує організації та волонтерів з усієї України.

До теми Волонтери запустили сайт, який допомагає біженцям та переселенцям з України

Як долучитися до волонтерства?

У розділі "Можливості" є перелік волонтерських активностей, які допоможуть військовим або цивільному населенню, що постраждало від війни. Щоб звузити пошук, можна скористатися фільтром та обрати потрібну сферу волонтерства, наприклад, автоволонтерство, потреба захисників у речах, потреба в ліках тощо. Також можна скористатися мапою й обрати найближче місто чи організацію. Якщо обрали конкретну пропозицію – переконайтеся, що дедлайн ще не минув, і зв’яжіться з контактною особою.

Як розмістити власне оголошення

Для початку на сайті потрібно зареєструватися від власного імені у розіділі "Реєстрація". Якщо ви представляєте організацію – зареєструйте її профіль та очікуйте на підтвердження від модератора. Додавайте волонтерську можливість на Платформу в розділі "Додати можливість" та очікуйте на лист-підтвердження. Усі пропозиції проходять негайну модерацію. Якщо у модератора виникли питання – він із вами зв’яжеться для уточнення деталей. Якщо все гаразд – на емейл прийде підтвердження. Після публікації ваша пропозиція з'являється на Платформі та стає доступною для волонтерів, а також з’являється в профілі організації. Найцікавіші можливості також публікуються в телеграм-каналі Української Волонтерської Служби. Після розміщення можливості на сайті – будьте на зв’язку з волонтерами, які відгукнулися.

Яку інформацію вказувати при додаванні можливості

Назва : заголовок можливості повинен бути коротким та зрозумілим — це допоможе зацікавити більшу кількість людей.

: заголовок можливості повинен бути коротким та зрозумілим — це допоможе зацікавити більшу кількість людей. Опис можливості: де та коли проходитиме захід, які обов’язки у волонтера та переваги після виконаної роботи. Додаткові деталі (якщо є): компенсація доїзду, харчування чи проживання, видача сертифікату волонтера тощо.

де та коли проходитиме захід, які обов’язки у волонтера та переваги після виконаної роботи. Додаткові деталі (якщо є): компенсація доїзду, харчування чи проживання, видача сертифікату волонтера тощо. Фото : додавайте фото з попередніх заходів та логотип організаторів, щоб зацікавити більшу кількість людей.

: додавайте фото з попередніх заходів та логотип організаторів, щоб зацікавити більшу кількість людей. Посилання на реєстрацію: найзручнішим варіантом для реєстрації волонтерів є гугл-форми.

Зверніть увагу, модератори не публікуватимуть можливостей, які не відповідають трьом критеріям волонтерства: добровільність, безоплатність та суспільна користь. Також на Волонтерській Платформі не публікуються можливості від недоброчесного бізнесу та політичних партій.

Крім того, на Платформі розміщено чимало корисної інформації: куди надсилати гроші на потреби армії та гуманітарні потреби, де отримати психологічну допомогу, де знайти ліки, як долучитися до інформаційної війни про окупанта, де здати кров тощо.

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