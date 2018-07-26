Хочу увидеть Крым под украинским флагом, – Климкин отреагировал на декларацию по полуострову
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал декларацию Госдепа США Майка Помпео о непризнании аннексии Крыма Россией и отметил укрепление усилий для давления на РФ.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
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"После этой декларации мы должны укрепить усилия и давить на Россию. Про "Балтийский сценарий", который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!", – отметил Климкин.
"Мы приветствуем решимость США в побуждении РФ уважать международное право и восстановить территориальную целостность Украины. Мы также глубоко благодарны Соединенным Штатам за практическую помощь в противодействии российской агрессии против Украины", – говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.
Напомним, накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию по Крыму, в котором говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской. Россия прокомментировала эту ситуацию нестабильностью внешней политики США, якобы с Обамой у них были другие договоренности.
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