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Хочу увидеть Крым под украинским флагом, – Климкин отреагировал на декларацию по полуострову

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Павел Климкин
Павел Климкин / rian.com.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал декларацию Госдепа США Майка Помпео о непризнании аннексии Крыма Россией и отметил укрепление усилий для давления на РФ.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

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"После этой декларации мы должны укрепить усилия и давить на Россию. Про "Балтийский сценарий", который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!", – отметил Климкин.

"Мы приветствуем решимость США в побуждении РФ уважать международное право и восстановить территориальную целостность Украины. Мы также глубоко благодарны Соединенным Штатам за практическую помощь в противодействии российской агрессии против Украины", – говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

Напомним, накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию по Крыму, в котором говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской. Россия прокомментировала эту ситуацию нестабильностью внешней политики США, якобы с Обамой у них были другие договоренности.

Теги: Новости США Новости политики Новости Украины Украина – Россия Новости России Павел Климкин Аннексия Крыма
Источник: 24 канал
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