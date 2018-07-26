Хочу увидеть Крым под украинским флагом, – Климкин отреагировал на декларацию по полуострову

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал декларацию Госдепа США Майка Помпео о непризнании аннексии Крыма Россией и отметил укрепление усилий для давления на РФ.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

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"После этой декларации мы должны укрепить усилия и давить на Россию. Про "Балтийский сценарий", который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!", – отметил Климкин.

Після цієї декларації маємо зміцнити зусилля і тиснути на Росію. Про «Балтійський сценарій», що тривав півстоліття, не маємо думати, цього не можна допустити. Хочу побачити Крим під українським прапором . Дуже! https://t.co/ATkzbcebpW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 липня 2018 р.

"Мы приветствуем решимость США в побуждении РФ уважать международное право и восстановить территориальную целостность Украины. Мы также глубоко благодарны Соединенным Штатам за практическую помощь в противодействии российской агрессии против Украины", – говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины.

Напомним, накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию по Крыму, в котором говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской. Россия прокомментировала эту ситуацию нестабильностью внешней политики США, якобы с Обамой у них были другие договоренности.