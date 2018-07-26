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Хочу побачити Крим під українським прапором, – Клімкін відреагував на декларацію щодо півострова

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Павло Клімкін
Павло Клімкін / rian.com.ua

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував декларацію Держдепу США Майка Помпео про невизнання анексії Криму Росією та наголосив на зміцненні зусиль для тиску на РФ.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

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"Після цієї декларації маємо зміцнити зусилля і тиснути на Росію. Про "Балтійський сценарій", що тривав півстоліття, не маємо думати, цього не можна допустити. Хочу побачити Крим під українським прапором. Дуже!", – зазначив Клімкін.

"Ми вітаємо рішучість США у спонуканні РФ поважати міжнародне право та відновити територіальну цілісність України. Ми також глибоко вдячні Сполученим Штатам за практичну допомогу в протидії російській агресії проти України", – йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України.

Нагадаємо, напередодні Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською. Росія прокоментувала цю ситуацію нестабільністю зовнішньої політики США, нібито з Обамою в них були інші домовленості.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Павло Клімкін
Джерело: 24 канал
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