Хочу побачити Крим під українським прапором, – Клімкін відреагував на декларацію щодо півострова

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував декларацію Держдепу США Майка Помпео про невизнання анексії Криму Росією та наголосив на зміцненні зусиль для тиску на РФ.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Читайте також: Україна офіційно зреагувала на Кримську декларацію США

"Після цієї декларації маємо зміцнити зусилля і тиснути на Росію. Про "Балтійський сценарій", що тривав півстоліття, не маємо думати, цього не можна допустити. Хочу побачити Крим під українським прапором. Дуже!", – зазначив Клімкін.

Після цієї декларації маємо зміцнити зусилля і тиснути на Росію. Про «Балтійський сценарій», що тривав півстоліття, не маємо думати, цього не можна допустити. Хочу побачити Крим під українським прапором . Дуже! https://t.co/ATkzbcebpW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 липня 2018 р.

"Ми вітаємо рішучість США у спонуканні РФ поважати міжнародне право та відновити територіальну цілісність України. Ми також глибоко вдячні Сполученим Штатам за практичну допомогу в протидії російській агресії проти України", – йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України.

Нагадаємо, напередодні Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською. Росія прокоментувала цю ситуацію нестабільністю зовнішньої політики США, нібито з Обамою в них були інші домовленості.