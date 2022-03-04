В ходе обороны Энергодара личный состав Нацгвардии понес потери: количество уточняется
Источник:фейсбук МВД Украины
Вчера вечером 3 марта враг активно пытался пройти к объектам Запорожской АЭС.
Противник применял огонь из танков, стрелкового оружия, а также огонь снайперов на позициях, где была Национальная гвардия Украины.
Важно На Запорожье враг наступает, но оставляет технику и сдается в плен
В результате чего произошло возгорание помещений. Несмотря на это, враг продолжил стрелять в направлении станции. Под утро удалось частично локализовать пожар.
"У личного состава Национальной гвардии Украины имеются потери и раненые. Информация уточняется относительно количества", – добавили в МВД Украины.
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Сообщение МВД Украины
Информация о российском вторжении
Вчера с шести часов вечера враг активно продолжил попытки пройти к объектам Запорожской АЭС.
После полуночи начались активные обстрелы наших позиций, которые охраняла и обороняла Национальная гвардия Украины. Противник применял огонь из танков, из стрелкового оружия, а также огонь снайперов.
В результате чего произошло возгорание помещений.
На базе Запорожской атомной электростанции возник пожар административного помещения и учебно-тренировочного корпуса из-за обстрелов оккупантами. Несмотря на это, враг продолжил стрелять в направлении станции. Допустить подразделения ГСЧС к тушению пожара удалось только к утру и частично локализовать пожар.
Возле Энергодара сосредоточены около 90 единиц техники, подразделения кадыровцев, которые имели тепловизоры и оружие для эффективного боя в ночных условиях.
У личного состава Национальной гвардии Украины есть потери и раненые. Информация уточняется относительно количества.
Представители станции заявляют, что в настоящее время на крупнейшей АЭС Европы есть реальная угроза ядерной опасности.
Был отключен один блок.