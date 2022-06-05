Ходили в туалет мимо унитаза, за**рали дома, – волонтер о том, как россияне жили под Киевом

Все то, что оставили после себя российские оккупанты в украинских домах под Киевом, свидетельствует об их низком уровне культурного развития. Именно это делает их опасными.

Во временно оккупированных населенных пунктах россияне жили в домах, где ходили в туалет мимо унитаза и оставляли разные надписи. Об этом эксклюзивно сайту 24 канала рассказала волонтер Стефания Пауль.

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Кто такая Стефания Пауль 24-летняя киевлянка с начала полномасштабной агрессии России помогает пострадавшим от российской агрессии в местах, на которые мало кто обращает внимание. Когда Киевщина была в осаде россиян, она помогала с продуктами людям, которые фактически жили в укрытиях. Волонтер закрывала запросы на помощь людям, которые отбывали наказание в киевском СИЗО. Когда россиян выбили из Киевской области – девушка поддерживала людей в крошечных селах вокруг Бучи и Ирпеня, до которых не доезжала помощь от крупных волонтерских организаций.

"Ни мозгов, ни совести нет"

По итогам всего увиденного в освобожденных от оккупантов населенных пунктах Киевской и Черниговской областей, девушка пришла к выводу, что умом и сообразительностью российские военные не отличались.

Брали и за**рали чужие дома своими надписями. Машины, которые они расстреливали, тоже расписывали. Реально, как маленькие вандалы, как подростки на вписке – потусили, разгромили все и сбежали. У них – ни мозгов, ни совести нет – ничего,

– отметила она.

По словам волонтера, стремление оккупантов разорить все помещения, в которых они оказываются, можно назвать довольно точной характеристикой российских оккупантов.

Волотерку шокировали россияне / Фото из архива Стефании Пауль

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Что творили оккупанты

У моих друзей в Буче квартира. У них в квартире россияне тоже жили. Самое смешное, что подруга по возвращении домой мне констатировала: "Самое жесткое, что они ходили в туалет мимо унитаза". Ну, блин, как люди могут точно стрелять, если они не могут нормально, извините, поср*ть? И смешно, и грустно. Это же как раз хорошо описывает этих людей,

– рассказала волонтер.

При этом во многих поступках российских оккупантов девушка видит сплошной театр абсурда. Например, в Ирпене они тратили боеприпасы на то, чтобы воевать с фотографиями павших защитников Украины и расстреливать Аллею Славы.

В Буче, где девушке выделили помещение под склад, по следам мародерства можно отследить сферу их интересов.

Это такое цельное помещение больше похоже на ряд киосков. Там сначала идет пивнушка, потом – рыбная лавка, а потом – пустое помещение. Пустое помещение они не трогали – там теперь наш склад. Там целые окна, двери. Рыбная лавка тоже нетронутая. В пивнушке – выбито окно, и нет пива, нет бутылок. Оттуда вообще все вынесли. Я когда впервые увидела, сказала: "Насколько можно быть тупым, чтобы набрать пива, но не набрать рыбы?" Хотя, собственно, зачем закусывать, если ты и так на голодный желудок все делаешь,

– рассказала волонтер.

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Необразованная орда

При этом она подчеркнула, что в ее отношении к оккупантам нет пренебрежительного отношения к российской армии.

Я больше отношусь к московской армии не как к армии, а как к орде невежественных людей. В России рассказывают, что у них там жизнь удалась и все классно. Но когда элементарно люди не умеют пользоваться туалетом, не промахиваясь, это говорит, что у них составляющая серого вещества не очень велика. Именно поэтому их следует бояться,

– отметила девушка.

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