Ходят в женских лосинах: у кафиров на Харьковщине проблемы с обеспечением

Харьковское направление стало одним из тех, которые россияне открыли для себя во время полномасштабного вторжения в Украину. ВСУ удалось освободить немало деревень от оккупантов.

У кафиров на Харьковщине проблемы с обеспечением

Впрочем, это касается всех населенных пунктов. Так, Боровская поселковая территориальная община пока находится во временной оккупации российских войск. Однако уже совсем скоро украинские защитники вытеснят врага с этой территории.

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Дело в том, что у российских военных серьезные проблемы с обеспечением. Местные видели "высвободителей" в резиновых тапочках и женских лосинах. Просто представьте эту картинку. Очевидно, "вторая армия мира" уже начала страдать от санкций, введенных в их страну.

Так, по оперативной информации Боровской поселковой общины, контингент российских военных очень разный. Некоторые группировки вызывают удивление и даже смех.

Например, подразделение, которое "квартируется" в Радьковском клубе возле Бахтина, имеет настолько бедное обеспечение, что их воины ходят в заношенной домашней одежде, некоторых мужчин видели даже в женских лосинах, а вместо берцов носят галоши или резиновые тапочки,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что живут кафиры в учреждениях социальной инфраструктуры и некоторых домах местных жителей.

Какая ситуация в обществе

В общем, относительно спокойно, боевые действия не ведутся.

Мобильной связи и Интернета нет, остро не хватает лекарств. Также нет возможности снять наличные деньги.

Выехать с оккупации на территорию, подконтрольную украинским властям, пока невозможно, поскольку кафиры полностью закрыли блок-посты на въезд и на выезд.

Россияне уничтожили Дом культуры в Лозовой: что известно

Российская армия 20 мая около 15:00 нанесли ракетный удар по центру Лозовой в Харьковской области. В результате обстрела пострадали 8 человек, часть из которых до сих пор в больнице. Среди пострадавших была 11-летняя девочка.

Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации, заявил, что две вражеские ракеты удалось отразить . Впрочем, к сожалению, одна из них все же попала в место назначения. Им, в частности, стал Дом культуры.

При этом пострадали рядом расположенные многоэтажки. К слову, Синегубов убежден, что российские кафиры намеренно целились в культурную достопримечательность.

В то же время Юрий Кушнир, секретарь городского совета Лозовой заявил, что до сих пор не начался разбор завалов, а повреждения Дома культуры очень значительны.

По предварительным выводам экспертов, Дом культуры можно восстановить – это обойдется в 1 миллиард гривен.

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