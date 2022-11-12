Ходжес прогнозирует освобождение Мариуполя и Мелитополя уже в январе

12 ноября 2022 , 21:53
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Бен Ходжес

Американский генерал Бен Ходжес не раз отмечал профессионализм и эффективность украинской армии. Теперь же после освобождения Херсона из-под российской оккупации он дал новые прогнозы с учетом побед Украины.

В частности он отметил военные преимущества деоккупации города. Так, теперь с освобожденных позиций будет легче держать под огневым контролем врага.

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Автор: Юлія Якубова