Украинцы будут делать все, чтобы перенести боевые действия на территорию России, – Ходжес

Бен Ходжес – экскомандующий американскими войсками в Европе – напомнил, что во времена Советского Союза Украина была сердцем оборонной промышленности. Именно Украина имела базу технологий, инженеров и знаний.

Ходжес подчеркнул: россияне должны понимать, что безопасного места для них уже нет. Поразить могут все их аэропорты и базы.

Обратите внимание Впереди месяцы тяжелых сражений, но Украина достигла безвозвратного импульса, – Ходжес

Украинцы будут делать все, чтобы перенести боевые действия на российскую территорию. Для того чтобы лишить россиян возможности атаковать мирное украинское население,

– заявил Ходжес.

Экскомандующий американскими войсками в Европе заметил, что украинцы не сидят и не ждут, что американцы дают им ATACMS.

Что говорят в Украине о российском "хлопке"

Украина не подтверждает свою причастность к "хлопку", который совершает тур по России. В частности, Михаил Подоляк отметил, что взрывы на территории страны-оккупантки – это прямое следствие войны, которую начала страна-террористка. В частности, среди причин – внутренние "саботажи" и потеря управляемости.

Партизанское и диверсионное движение будет только увеличиваться.

"У них все будут определенные претензии, и это будет постепенно нарастать. Эти поражения полностью десакрализуют и Путина, и его окружение. Царь – голый", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что впереди – "чудесное время".