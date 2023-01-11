Ходжес наголосив: росіяни мають розуміти, що безпечного місця для них вже нема. Уразити можуть усі їхні аеропорти та бази.

Зверніть увагу Попереду місяці важких битв, але Україна досягла безповоротного імпульсу, – Ходжес

Українці робитимуть все, щоб перенести бойові дії на російську територію. Для того, щоб позбавити росіян можливості атакувати мирне українське населення,

– заявив Ходжес.

Екскомандувач американськими військами в Європі зауважив, що українці не сидять і не чекають, що американці дають їм ATACMS.

Що кажуть в Україні про російську "бавовну"

Україна не підтверджує свою причетність до "бавовни", яка здійснює тур Росією. Зокрема, Михайло Подоляк зауважив, що вибухи на території країни-окупантки – це прямий наслідок війни, яку розпочала країна-терористка. Зокрема, серед причин – внутрішні "саботажі" та втрата керованості.

Партизанський та диверсійний рух лише збільшуватиметься.

"Вони всі матимуть певні претензії, і це поступово наростатиме. Оці поразки повністю десакралізують і Путіна, і його оточення. Цар – голий", – наголосив Подоляк.

Він додав, що попереду – "чудесний час".