Это могло быть причиной холеры: Андрющенко назвал главную угрозу для людей

Гуманитарная ситуация в оккупированном Мариуполе становится все хуже. Несмотря на теплую погоду и отсутствие вопросов с отоплением и электричеством, появляются другие крайне тяжелые проблемы – отсутствие денег и питьевой воды.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что вода "приятного" розового цвета течет из крана из резервного водохранилища. Однако оккупационная власть убеждает жителей города, что такую воду можно пить и даже предоставляет результаты "исследований", убеждая, что эта вода – как бутилированная "Моршинская".

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"Розовая основа"

Андрющенко отметил, что на самом деле все не так и эта вода представляет угрозу для людей.

Вода – это основа, и ты можешь набрать воды, чтобы ее пить, но проблема в том, как готовить. Мы теперь знаем точно, почему первая вспышка холеры была именно в школах, ведь приготовление пищи в большом объеме точно происходило не на очищенной воде, а на обычной водопроводной, то есть этой розовой,

– отметил Петр Андрющенко.

Он добавил, что на сегодня отсутствие нормальной питьевой воды в городе является вызовом номер один со стороны гуманитарной ситуации. Другая огромная проблема – деньги.

Все сложно

Советник городского головы Мариуполя рассказал, что на оккупированной территории перестали выплачивать пенсии и социальную помощь. Особенно страдают люди, которые в свое время получали пенсию по инвалидности, ведь сейчас им не начисляют выплаты по четыре месяца.

Эти люди или содержатся на остатки украинской пенсии, или даже сложно сказать, как они выживают. Помочь некому, потому что гуманитарные центры позакрывались, почти никто не получает дополнительную гуманитарную помощь. То есть ситуация достаточно сложная,

– сказал Андрющенко.

По его словам, кроме проблем с водой и деньгами, в Мариуполе в районе площади Свободы установили очередную палатку российских военных вместе с полицией. Они останавливают все автомобили, а также частично останавливают мужчин для проверки их данных и документов.

Судя по всему, мы видим первое проявление сверки мобилизационных данных и призывной компании. В конце концов они не стали ждать до мая, а начали к праздникам, поэтому посмотрим, что будет дальше,

– подытожил советник городского головы Мариуполя.

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