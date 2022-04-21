Холодильник победит, – Подоляк считает, что россияне не захотят жить на уровне ХV века

Михаил Подоляк заявил, что россияне могут жить в лагере – без комфорта, денег и технологий. Однако дефицит продуктов питания все же приведет к внутреннему конфликту.

Именно поэтому гражданам страны-агрессора не удастся "переждать" санкции. Советник главы Офиса Президента отметил, что ограничения отбросят Россию на уровень XV или XVI века.

Читайте также Глава ОП объяснил, как план Ермака – Макфола закроет санкционные лазейки, которыми пользуется РФ

Холодильник все же победит

Чиновник объяснил, что россияне будут существовать без комфорта, денег, технологий, но все же смогут жить в землянках. Однако ситуация изменится, когда у них будет:

рост безработицы;

рост цен на продукты питания, который уже начался;

дефицит продуктов питания;

очень высокая инфляция;

обесценение рубля.

Это все создаст внутренний конфликт. Они будут давить на свою элиту, потому что могут жить в лагере, но все же хотят есть. То есть холодильник победит,

– сказал Михаил Подоляк.

Он добавил, что единственный вопрос: за счет каких санкций и как скоро это будет. Если будут ограничения на энергоносители, то это будет очень и очень быстро – месяц, два, три максимум.

Если не будет этих санкций, может 8 – 12 месяцев. Это не вопрос корреляции с войной, Россия будет идти ко дну.

К слову США ввели новые санкции против России

Интересно – Зеленский рассказал о 6 пакете санкций против России: смотрите видео