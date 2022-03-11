Холоднояровцы нуждаются во внедорожниках для выполнения боевых заданий

Отдельная механизированная бригада ВСУ "Холодный Яр" нуждается во внедорожниках и бусах для защиты Украины. Также холоднояровцам можно помочь финансово.

Внедорожники холоднояровцам нужны желательно дизельные. Об этом они официально сообщили на своей странице в фейсбуке 11 марта.

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Защитники отмечают, что "большое сопротивление нуждается в больших ресурсах".

93-й бригаде Холодный Яр для выполнения боевых задач нужны внедорожники, желательно дизельные, а также бусы,

– говорится в сообщении.

Финансовую помощь можно перечислить на карту : 4149 4993 7285 0428.

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