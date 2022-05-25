Холоднояровцы показали, как в поле горят танки российских оккупантов

Украинские защитники показали, как горит вражеский танк, осмелившийся ворваться на свободную и независимую Украину. Пылает красиво.

Бесконечно можно смотреть три вещи: как течет вода, как работает другой человек и как горит российский танк в украинском поле. Наши военные показали кадры, на которых видна техника врага в огне.

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Ребята служат в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" Оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Каждый день военнослужащие мастерски и профессионально поражают врага и отправляют российских захватчиков в ад.

Противник не укроется от пристального глаза украинской армии. Маленькими шагами Украина идет к великой победе, благодаря нашим мужественным, храбрым и преданным военным.

На счету у россиян – минус один танк.

Украинский защитник показал фотографию горящего танка / фото "Холодный Яр"

Российский танк в огне / фото "Холодный Яр"

Всем, кто пришел на свободную украинскую землю, ее "асвабаждать" умрет на ней или сгорит вместе со своей техникой. Украинцы раз и навсегда покажут россиянам, что мы никакие не "братские народы" и ничего общего у нас нет.

Вражеские танки в украинском поле / фото "Холодный Яр"

Каждый день Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновляет статистику потерь врага. Для каждого украинца этот список стал умиротворяющим, ведь с каждой единицей вражеской техники и с каждым убитым противником Украина приближает свою победу. Конечно же, цифры потерь орды приблизительны, ведь интенсивность боев достаточно высока, поэтому невозможно со стопроцентной точностью их подсчитать.

Актуальные потери врага по состоянию на 25 мая

личного состава ликвидировано 29 450 человек (+100 за последние сутки);

танков – 1305 единиц (+3);

боевых бронированных машин –3 213 единиц (+19);

артиллерийских систем – 606 единиц;

РСЗО – 201 единица;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 206 единиц (+1);

вертолетов – 170 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 единица (+11);

крылатых ракет – 112 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2218 единиц (+5);

специальной техники – 44 единицы (+1).

Отмечается, что больше потерь российская армия понесла на Лиманском направлении. Донецкая область кишит врагами, однако украинские защитники и защитницы радостно уничтожают оккупантов и сохраняют суверенитет своей Родины.

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