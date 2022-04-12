Холоднояровцы показали, как "вторая в мире" армия понемногу заканчивается

Украинские защитники показали, как ликвидируют российских оккупантов и их технику. Холоднояровцы подчеркнули, что "вторая в мире" армия понемногу заканчивается.

Каждый день украинские защитники освобождают родную землю от врагов и их техники. Очередными достижениями похвастались в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Читайте также Боеприпасы, техника и сопутствующие потери: ВСУ показали уничтоженные позиции оккупантов в Луганской области

Россияне снова понесли потери

"Вторая в мире" армия продолжает понемногу кончаться, а 93-я бригада "Холодный Яр" продолжает ей в этом помогать,

– отметили военные.

Там добавили, что все российские нарративы о "силе в правде" и "своих не бросаем", которыми они годами кормили свое население, оказываются "липой" и подделкой.

Российская техника и то, что было в ней: Фото 93-й ОМБр "Холодный Яр"

Заметим, что с начала войны украинские военные обезвредили по меньшей мере 19 600 российских оккупантов. Враг также потерял очень много техники.

Ознакомьтесь – новые потери врага на 12 апреля: смотрите видео