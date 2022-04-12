Щодня українські захисники звільняють рідну землю від ворогів та їхньої техніки. Черговими здобуткам похвалилися у 93-ій окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".

Читайте також Боєприпаси, техніка та супутні втрати: ЗСУ показали знищені позиції окупантів на Луганщині

Росіяни знову зазнали втрат

"Друга у світі" армія продовжує потроху кінчатися, а 93-а бригада "Холодний Яр" продовжує їй у цьому допомагати,

– зазначили військові.

Там додали, що всі російські наративи про "силу в правді" і "своїх не кидаємо", якими вони роками годували своє населення, виявляються "липою" та підробкою.

Російська техніка й те, що було в ній: Фото 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

Зауважимо, від початку війни українські військові знешкодили щонайменше 19 600 російських окупантів. Ворог також втратив дуже багато техніки.

Ознайомтеся – нові втрати ворога станом на 12 квітня: дивіться відео