Холоднояровцы показали захваченную амуницию "второй армии мира"
Источник:93-я ОМБр Холодный Яр
Бойцы отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали, как выглядит снаряжение "второй армии мира".
Спойлер – очень убого. Соответствующие фотографии "трофеев" они обнародовали на своей странице в фейсбуке.
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"Так выглядит амуниция "второй армии мира". Технологии и инновации российских армейцев впечатляют", – говорится в сообщении
И действительно, выглядит так, будто оккупанты обокрали советский музей, прежде чем наступать на Украину.
Амуниция россиян / Фото "Холодный Яр"
Российское снаряжение оккупантов / Фото "Холодный Яр"
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