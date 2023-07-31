С января не был в Верховной Раде: Холодов слагает полномочия нардепа

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов написал заявление о сложении полномочий нардепа.

Его заявление было обнародовано 31 июля. Политик с января 2023 года не был в Верховной Раде.

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Холодов слагает полномочия нардепа

В Верховную Раду Украины 31 июля поступило заявление от народного депутата Украины Андрея Холодова о сложении полномочий народного депутата Украины.

Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании,

– отметил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук



Холодов хочет сложить полномочия нардепа / Фото Верховной Рады Украины

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Холодов с января не ходит в Раду

По информации "Схемы", Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещает заседание Верховной Рады и не голосует.

Нардеп находится с семьей за границей, в том числе на Кипре, где имеет семейное имение. В частности, за границей он строит семейный бизнес – жена Холодова стала совладелицей салона красоты в Вене.

Согласно данным источников с доступом к базе пересечения границы, последний раз нардеп был в Украине 21 января 2023 года. В 10:00 он выехал через пункт пропуска "Порубное" Черновицкой области на автомобиле Mercedes GLS 450.

Перед этим Холодов пробыл в Украине 10 дней, уехав 17 декабря 2022 года и вернувшись 11 января этого года. Всего с начала полномасштабного российского вторжения нардеп 12 раз уезжал из Украины.

Жена Холодова Екатерина Шаховская является кумой Оксаны Марченко – супруги соучредителя уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука.