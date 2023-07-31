Його заяву оприлюднили 31 липня. Політик із січня 2023 не був у Верховній Раді.

Цікаво 12 разів виїжджав за кордон й не ходить у Раду: розслідування "Схем" про нардепа Холодова

Холодов складає повноваження нардепа

До Верховної Ради України 31 липня надійшла заява від народного депутата України Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата України.

Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні,

– зазначив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук



Холодов хоче скласти повноваження нардепа / Фото Верховної Ради України

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Холодов із січня не ходить у Раду

За інформацією "Схеми", Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради й не голосує.

Нардеп перебуває з сім'єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток. Також за кордоном він розбудовує сімейний бізнес – дружина Холодова стала співвласницею салону краси у Відні.

Згідно з даними джерел із доступом до бази перетину кордону, востаннє нардеп відвідував Україну 21 січня 2023 року. О 10:00 цього дня він виїхав через пункт пропуску "Порубне" Чернівецької області на автомобілі Mercedes GLS 450.

Перед цим Холодов пробув в Україні 10 днів, виїхавши 17 грудня 2022 і повернувшись 11 січня цього року. Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення нардеп 12 разів виїжджав з України.

Цікаво! Дружина Холодова Катерина Шаховська є кумою Оксани Марченко – дружини співзасновника вже забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя", кума російського президента Владіміра Путіна Віктора Медведчука.