Політолог Олег Лісний вважає, що неможливо перевірити чи передбачити, куди відправиться депутат під час свого відрядження. Однак ця людина має понести відповідальність за свої вчинки. Про це він розповів 24 Каналу.

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Не має права бути депутатом

Він зауважив, що ексдепутату Арістову точно буде непереливки та й покупався він, напевно, в останній раз. Також справедливо, що після свого вчинку він не має права бути депутатом.

Своїм вчинком Арістов викликав обурення багатьох українців, дехто з яких закликав відправити ексдепутат на фронт.

Не прив'язуючись конкретно до цієї людини, я проти того, щоб когось відправляли на передову. Навіщо там це баласт? Один поганий так званий "воїн" – це тягар командиру,

– зауважив Лісний.

Людина, що вчиняє протиправні, аморальні, антидержавницькі дії, та при цьому фізично міцна, має допомагати в тилу – щось будувати або копати.

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Потрібно змусити бути корисним

"Якщо ж це – заможні люди, які мають кошти на такі дорогі поїздки, то можна їхню зарплату за рік до кінця війни перераховувати на дрони чи на інші потреби фронту. Вони мають заплатити моральну данину державі та від них повинна бути користь для фронту. Якщо ж не хочуть, потрібно їх змусити бути корисними", – зазначив Лісний.

Ба більше, все це повинно відбуватись показово, щоб кожний знав, що війна не десь далеко – вона скрізь. Проте це не означає, що люди не повинні святкувати, але вони мають це робити з думкою та розумінням про допомогу армії. А також працювати в тилу так, щоб були гроші одягнути та взути військових.

"Всі повинні розуміти, що триває війна і єдина наша мета – перемога. Адже якщо все це, не дай Боже, повториться, не всі встигнуть полетіти в теплі краї", – наголосив Олег Лісний.

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