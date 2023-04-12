Минобороны Финляндии ответило на запрос нашего государства о проведении переговоров относительно передачи Hornet.

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"Дискуссия неактуальна"

Министр обороны Антти Кайкконен заявил, что истребители будут использоваться оборонными силами Финляндии еще в ближайшие несколько лет. После чего их жизненный цикл будто бы завершится.

Кайкконен рассказал, что ответ был дан на прошлой неделе. По его словам, дискуссия о возможной передаче самолетов Украине "не актуальна".

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Что этому предшествовало