Міноборони Фінляндії відповіло на запит нашої держави щодо проведення переговорів про передачу Hornet.

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"Дискусія неактуальна"

Міністр оборони Антті Кайкконен заявив, що винищувачі будуть використовуватися оборонними силами Фінляндії ще упродовж найближчих кількох років. Після чого їхніх життєвий цикл буцімто завершиться.

Кайкконен розповів, що відповідь була надана минулого тижня. За його словами, дискусія про можливу передачу літаків Україні "не є актуальною".

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Що цьому передувало