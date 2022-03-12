Как хоронят российских военных, принявших участие в нападении на Украину

Мертвых оккупантов, которых забрали с нашей земли и не сожгли в крематориях, сейчас хоронят во всех уголках России.

Похороны погибших в Российско-Украинской войне сейчас проходят в Оренбурге, Елабуге, Башкирии, Пензе, Иркутске и других регионах.

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У себя дома их оплакивают и указывают, что они погибли во время "спецоперации по демилитаризации" в Украине.

Матери и жены, заберите своих сыновей и мужей с украинской земли, пока не поздно! Они – не спасатели, а захватчики.

Погибших оккупантов хоронят во всех уголках России:

Большие потери оккупанта: смотрите видео