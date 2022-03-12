Поховання загиблих у Російсько-Українській війні зараз проходять в Оренбурзі, Єлабузі, Башкирії, Пензі, Іркутську та інших регіонах.

До теми Втрати російських окупантів на війні: нові дані від Генштабу ЗСУ

У себе вдома їх оплакують і вказують, що вони загинули під час "спецоперації по демілітаризації" в Україні.

Матері та дружини, заберіть своїх синів та чоловіків з української землі, доки не пізно! Вони – не рятувальники, а загарбники.

Загиблих окупантів ховають у всіх куточках Росії:

Великі втрати окупанта: дивіться відео