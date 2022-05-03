Хорошая мина при плохой игре: как Венгрия торгуется из-за войны в Украине
3 мая 2022 , 14:10Читати новину українською
Источник:фейсбук Елены Зеркаль
Заявления Венгрии относительно "вето" на решение об эмбарго для российских энергоносителей направлены не на Украину, а на Берлин и Брюссель.
Торг
Они не угрожают ничем нам – они просто торгуются.
Важно Венгрия заранее знала, что Путин планирует нападение на Украину
Торг ведется вокруг того, когда именно вводить санкции, с какого месяца.
Европейская политическая и бюрократическая машины уже запустились и даже команда Орбана это понимает.
Наркотическая зависимость
Просто у разных стран ЕС разная наркотическая зависимость от России. В Венгрии – самая большая.
Быстро переориентироваться с контрактами и логистикой, которые они выстроили исключительно под диктовку Кремля, они не могут. Им нужно время.
Другого пути нет
Но Будапешт отлично понимает, что другого пути нет.
ЕС уже решил, что "низкая" цена российской энергии стоит слишком много в вопросах безопасности. Потому просто торгуется о датах.