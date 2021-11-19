В хорошем духе: Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США

Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США после небольшого перерыва. Главе Белого дома понадобилась медицинская процедура, поэтому до настоящего времени его полномочия исполняла вице-президент Камала Харрис.

О состоянии американского президента после медицинской процедуры рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Важно Впервые со времен Буша: Байден временно передаст свои полномочия вице-президенту

По словам Псаки, президент побеседовал с вице-президентом и руководителем аппарата Белого дома Рональдом Кляйном примерно в 11:35.

Президент был в хорошем настроении и к тому времени вернулся к полномочиям,

– отметила Псаки.

Она добавила, что Байден пока остается в армейском госпитале имени Уолтера Рида для восстановления после процедуры колоноскопии.

Что это за процедура?

Это диагностическая медицинская процедура, в ходе которой врач-эндоскопист осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки с помощью специального зонда. Колоноскопия позволяет визуально диагностировать такие заболевания, как язвы, полипы, опухоли и другое, а также провести их биопсию или удаление.



Данные: Это диагностическая медицинская процедура, в ходе которой врач-эндоскопист осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки с помощью специального зонда. Колоноскопия позволяет визуально диагностировать такие заболевания, как язвы, полипы, опухоли и другое, а также провести их биопсию или удаление.Данные: Википедия



Полномочия президента исполняла Камала Харрис

Ранее Байден передал полномочия вице-президенту США Камала Харрис на то время, пока он находился под анестезией на плановой процедуре колоноскопии в армейском госпитале имени Уолтера Рида. В Белом доме отметили, что Харрис пробыла в должности президента страны один час 25 минут. Таким образом, она была первой женщиной-президентом США.

Псаки напомнила, что подобная передача обязанностей ранее происходила только в 2002 и 2007 годах при президенте США Джордже Буше-младшем. Тогда полномочия главы государства были возложены на вице-президента Дика Чейни.

Полный текст публикации Джен Псаки:

Джо Байден был в хорошем настроении и в настоящее время приступил к выполнению своих обязанностей. Он останется в Walter Reed, пока завершит восстановление после процедуры.