Хорошие новости для Украины: эксперты объяснили, что изменит отставка Тиллерсона

13 марта глава Белого дома Дональд Трамп уволил с должности государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. Американский лидер планирует заменить его директором ЦРУ Майком Помпео.

Ведущие международные аналитики объяснили для Atlantic Council, что увольнение Тиллерсона и назначение Помпео будет означать для Украины и России. Стоит заметить, что мнения экспертов разделились.

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Так, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд считает, что хоть Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп и имели много разногласий по многим вопросам, Россия, похоже, не была в их числе. Об этом свидетельствует тот факт, что глава Белого дома пригласил своего уже экс-сектретаря на официальную встречу с Владимиром Путиным во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге в июле 2017 года. Что касается Майка Помпео, то до работы в администрации Трампа он проявлял жестче отношение к России, чем Тиллерсон, но на самом деле директор ЦРУ заработал себе репутацию, имея хорошие отношения с Трампом и будучи лояльным к нему. Поэтому основным ожиданием является то, что политика США к России не изменится. Это также касается и Украины, прогнозирует эксперт.

Однако старший директор Центра Дж. Байдена из глобального взаимодействия при Пенсильванском университете Майкл Карпентер не столь оптимистичен в своих выводах.

Ученый считает, что отставка Тиллерсона, скорее всего, спровоцирует начало хаоса в то время, как назначение Майка Помпео принесет больше предвзятости и злоупотреблений, неопределенных отношений с ключевыми назначенцами Тиллерсона и более отстраненных отношений с министром обороны Джеймсом Мэттисом, с которым Тиллерсон был близок.

Мы можем рассчитывать на усиление дисфункциональной, непредсказуемой, разъединенной и опасной внешней политики,

– констатирует Карпентер.

Зато Ариэль Коэн, внештатный старший научный сотрудник Атлантического Совета, в рамках Глобального энергетического центра и Центра Евразии надеется, что Помпео будет намного жестче в отношении РФ, чем его предшественник.

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Взгляды Помпео на Россию на самом деле жестче, чем Тиллерсона, и он больше осознает, какие угрозы (кибератаки, операции в социальных медиа, "мягкая сила" и прямая агрессия, как отравление разведчиков в Великобритании) исходят из России, считает эксперт.

Отставка Тиллерсона обсуждалась месяцами. Не вполне понятно, почему президент Трамп уволил его теперь. Помпео как чиновник по вопросам национальной безопасности доказал свою добропорядочность, когда работал в штаб-квартире ЦРУ в Ленгли, поэтому эта смена сама по себе не является разрушительной. Кадровые перестановки в администрации Трампа не означают, что политика США в отношении РФ и Украины изменится,

– комментирует Джон Хербст, директор Центра Евразия и бывший посол США в Украине.

По утверждению Александра Вершбоу, старшего научного сотрудника Центра международной безопасности имени Брента Скоукрофта, Помпео занял реалистичную позицию в своих публичных заявлениях относительно России, признавая российское вмешательство в выборы 2016 года и российскую агрессию в отношении Украины.

"Поэтому я надеюсь, что он (Помпео – "24") поддержит продолжение нынешней административной политики США, направленной на достижение политического урегулирования конфликта на Донбассе, используя дипломатию, подкрепленную постоянным давлением на Москву в виде санкций и предоставлении оборонительного оружия для Украины. Чтобы привлечь внимание президента Путина, для Помпео было бы мудрым более открыто взаимодействовать с ведущими российскими чиновники, чтобы увеличить усилия спецпосланника США Курта Волкера относительно Донбасса", – советует Вершбоу.

Научный сотрудник Института Брукингса Алина Полякова также одобрительно отзывается относительно кадровых изменений в администрации Трампа.

Помпео имеет трезвый взгляд на Россию и последовательно выступает против российской агрессии. К нему прислушивается и ему доверяет Трамп. Вероятно, он будет выступать за сильную политику сдерживания России. Это хорошая новость для Украины,

– отмечает эксперт.

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Кто такой Рекс Тиллерсон? Возглавлял Госдепартамент США с 20 января 2017 года, с тех пор как Трамп стал президентом. В прошлом он был руководителем нефтяной компании ExxonMobil и дипломатической работой никогда не занимался.



Слухи об отставке Тиллерсона ходили уже давно, в частности, в связи с серьезными разногласиями в позициях Трампа и руководителя американского внешнеполитического ведомства. В российско-украинском конфликте Тиллерсон всегда считал вопрос Украины приоритетным для США.



Кто такой Майк Помпео? Американский политик-республиканец Майк Помпео был назначен на пост главы ЦРУ в январе 2017 года. С 2011 до 2017 года он представлял Канзас в Палате представителей США. Помпео активно критиковал политику Хиллари Клинтон, когда она была на посту Госсекретаря, а во время президентской гонки в Америке в 2016 году поддерживал сенатора от Флориды Марко Рубио. Сначала Помпео критиковал и Трампа, но впоследствии развил с ним хорошие отношения.