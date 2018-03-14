Хороші новини для України: експерти пояснили, що змінить відставка Тіллерсона

13 березня глава Білого дому Дональд Трамп звільнив з посади державного секретаря США Рекса Тіллерсона. Американський лідер планує замінити його директором ЦРУ Майком Помпео.

Провідні міжнародні аналітики пояснили для Atlantic Council, що звільнення Тіллерсона і призначення Помпео означатиме для України та Росії. Варто зауважити, що думки експертів розділилися.

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Так, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Ослунд вважає, що хоч Рекс Тіллерсон та Дональд Трамп і мали багато розбіжностей із багатьох питань, Росія, схоже, не була в їхньому числі. Про це свідчить той факт, що глава Білого дому запросив свого уже екс-сектретаря на офіційну зустріч із Володимиром Путіним під час саміту "Великої двадцятки" в Гамбурзі у липні 2017 року. Що стосується Майка Помпео, то до роботи в адміністрації Трампа він виявляв жорсткіше ставлення до Росії, ніж Тіллерсон, але насправді директор ЦРУ заробив собі репутацію, маючи добрі відносини з Трампом і будучи лояльним до нього. Тому основним сподіванням є те, що політика США до Росії не зміниться. Це також стосується і України, прогнозує експерт.

Однак старший директор Центру Дж. Байдена із глобальної взаємодії при Пенсільванському університеті Майкл Карпентер не такий оптимістичний у своїх висновках.

Науковець вважає, що відставка Тіллерсона, швидше за все, спровокує початок хаосу у той час, як призначення Майка Помпео принесе більше упередженості та зловживань, непевних відносин із ключовими призначенцями Тіллерсона та більш відсторонених відносин із міністром оборони Джеймсом Меттісом, з яким Тіллерсон був близький.

Ми можемо розраховувати на посилення дисфункціональної, непередбачуваної, роз'єднаної та небезпечної зовнішньої політики,

– констатує Карпентер.

Натомість Аріель Коен, позаштатний старший науковий співробітник Атлантичної Ради, в рамках Глобального енергетичного центру та Центру Євразії сподівається, що Помпео буде набагато жорсткішим щодо РФ, ніж його попередник.

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Погляди Помпео на Росію насправді жорсткіші, ніж Тіллерсона, і він більше усвідомлює, які загрози (кібератаки, операції у соціальних медіа, "м'яка сила" та пряма агресія, як отруєння розвідників у Великобританії) надходять з Росії, вважає експерт.

Відставка Тіллерсона обговорювалася місяцями. Не цілком зрозуміло, чому президент Трамп звільнив його тепер. Помпео як чиновник із питань національної безпеки довів свою доброчесність, коли працював у штаб-квартирі ЦРУ у Ленґлі, тому ця зміна сама по собі не є руйнівною. Кадрові перестановки в адміністрації Трампа не означають, що політика США щодо РФ та України зміниться,

– коментує Джон Гербст, директор Центру Євразія та колишній посол США в Україні.

За твердженням Александра Вершбоу, старшого наукового співробітника Центру міжнародної безпеки імені Брента Скоукрофта, Помпео зайняв реалістичну позицію у своїх публічних заявах щодо Росії, визнаючи російське втручання у вибори 2016 року та російську агресії щодо України.

"Тому я сподіваюся, що він (Помпео – "24") підтримає продовження нинішньої адміністративної політики США, спрямованої на досягнення політичного врегулювання конфлікту на Донбасі, використовуючи дипломатію, підкріплену постійним тиском на Москву у вигляді санкцій та надання оборонної зброї для України. Щоб привернути увагу президента Путіна, для Помпео було б мудрим більш відкрито взаємодіяти з провідними російськими чиновники, щоб посилити зусилля спецпосланця США Курта Волкера щодо Донбасу", – радить Вершбоу.

Науковий співробітник Інституту Брукінгса Аліна Полякова також схвально відгукується щодо кадрових змін в адміністрації Трампа.

Помпео має тверезий погляд на Росію і послідовно виступає проти російської агресії. До нього прислухається і йому довіряє Трамп. Імовірно, він буде виступати за сильну політику стримування Росії. Це гарна новина для України,

– зазначає експерт.

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Хто такий Рекс Тіллерсон? Очолював Держдепартамент США з 20 січня 2017 року, відтоді як Трамп став президентом. У минулому він був керівником нафтової компанії ExxonMobil і дипломатичною роботою ніколи не займався.



Чутки про відставку Тіллерсона ходили вже давно, зокрема, у зв'язку із серйозними розбіжностями в позиціях Трампа і керівника американського зовнішньополітичного відомства. У російсько-українському конфлікті Тіллерсон завжди вважав питання України пріоритетним для США.

Хто такий Майк Помпео? Американський політик-республіканець Майк Помпео був призначений на пост глави ЦРУ у січні 2017 року. Із 2011 до 2017 року він представляв Канзас у Палаті представників США. Помпео активно критикував політику Гілларі Клінтон, коли вона була на посаді Держсекретаря, а під час президентської гонки в Америці у 2016 році підтримував сенатора від Флориди Марко Рубіо. Спершу Помпео критикував і Трампа, але згодом розвинув із ним хороші відносини.