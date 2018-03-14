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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН

Експерт пояснив, чим вигідний новий держсекретар США українській владі

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Майк Помпео
Майк Помпео / Фото з відкритих джерел

Новий можливий державний секретар США Майк Помпео – це знайомий Петра Порошенка і Василя Грицака, який не буде надміру перейматись корупцією.

Таку думку висловив аналітик неурядової організації "Атлантична Рада" Адріан Каратницький, повідомляє "Голос Америки".

Він зазначив, що Помпео має міцні робочі стосунки з командою національної безпеки України. Каратницький додав, що новий ймовірний держсек знайомий і має хороший зв'язок з президентом Петром Порошенком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та директором СБУ Василем Грицаком.

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На відміну від декого в Державному департаменті, він розуміє, що робота в Україні – це підтримка стабільності та боєготовності перед лицем російської агресії та потенційної дестабілізації,
– зазначив аналітик.

На його думку, Помпео буде підтримувати санкції та активізувати зусилля, спрямовані на посилення безпеки України, одночасно підтримуючи прагматичний підхід до реформ.

Ви не почуєте від нього такої дурниці, як зауваження Тіллерсона про те, що "Україні не має сенсу боротися за своє тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу у бою проти корупції",
– переконаний експерт.

За словами Каратницького, Помпео "знає, що виживання України це найголовніше, а війна з корупцією це бажана ціль, якої треба прагнути без дестабілізації країни в хвилі протестів та цинізму".

Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона та планує призначити новим главою Держдепу США Майка Помпео, який очолював ЦРУ.

Для Рекса Тіллерсона це стало несподіванкою – він був налаштований продовжувати свою роботу на посаді Державного секретаря США.

Теги: Новини України Новини політики Рекс Тіллерсон Новини США Корупція
Джерело: 24 Канал
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