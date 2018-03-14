Эксперт объяснил, чем выгоден новый госсекретарь США украинской власти

Новый возможный государственный секретарь США Майк Помпео – это знакомый Петра Порошенко и Василия Грицака, который не будет излишне переживать за коррупцию.

Такое мнение высказал аналитик неправительственной организации "Атлантический Совет" Адриан Каратницкий, сообщает "Голос Америки".

Он отметил, что у Помпео есть прочные рабочие отношения с командой национальной безопасности Украины. Каратницкий добавил, что новый вероятный госсек знаком и имеет хорошую связь с президентом Петром Порошенко, министром иностранных дел Павел Климкин и директором СБУ Василием Грицаком.

Читайте также: Тиллерсон прокомментировал свое увольнение

В отличие от некоторых в Государственном департаменте, он понимает, что работа в Украине – это поддержание стабильности и боеготовности перед лицом российской агрессии и потенциальной дестабилизации,

– отметил аналитик.

По его мнению, Помпео будет поддерживать санкции и активизировать усилия, направленные на усиление безопасности Украины, одновременно поддерживая прагматичный подход к реформам.

Вы не услышите от него такой глупости, как замечания Тиллерсона о том, что "Украине не имеет смысла бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет свою душу в бою против коррупции",

– убежден эксперт.

По словам Каратницкого, Помпео "знает, что выживание Украины это самое главное, а война с коррупцией это желанная цель, которой надо стремиться без дестабилизации страны в волны протестов и цинизма".

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и планирует назначить новым главой Госдепа США Майка Помпео, возглавлявший ЦРУ.



Для Рекса Тиллерсона это стало неожиданностью – он был настроен продолжать свою работу в должности Государственного секретаря США.