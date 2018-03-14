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Тіллерсон був найпасивнішим зі всіх держсекретарів, – екс-постпред США в ООН

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Тіллерсон був найпасивнішим зі всіх держсекретарів США
Тіллерсон був найпасивнішим зі всіх держсекретарів США / www.theatlantic.com

За час президентства Трампа дипломатичний корпус США був спустошений, і, якщо Майк Помпео, директор ЦРУ, буде затверджений на посаді держсекретаря замість Рекса Тіллерсона, його обов'язком стане заповнення вакантних у держапараті посад професіоналами.

Про це у статті для The New York Times пише колишній постпред США в ООН Саманта Пауер.

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На її думку, Помпео варто почати з пошуку та висунення кандидатів на десятки вільних посад іноземних послів, включно із такими, як посол в Єгипті, Йорданії, Південній Кореї, Туреччині та ПАР. Це забезпечить США засобами для співпраці з чиновниками із цих країн для розвитку інвестицій, захисту американських громадян за кордоном і боротьби з тероризмом, розмірковує дипломат.

Пауер зауважує, що необхідним кроком буде залучення нових співробітників дипломатичної служби, оскільки їх прийом на роботу скоротився більше ніж на третину із 2016 по 2017 рік.

І хоч багато з позицій Помпео, зокрема його незгода з іранською ядерною угодою, скепсис щодо глобального потепління та Паризької кліматичної угоди, суперечать питанням безпеки Америки, (...) але його вольова особистість повинна, принаймні, зробити США помітнішими на світовій арені, ніж за Тіллерсона, найпасивнішого з усіх держсекретарів в сучасній історії Штатів,
– констатує автор статті.

До того ж, продовжує Пауер, директор ЦРУ вже налагодив зв'язки з генералами в оточенні Трампа, і з його боку буде розумно затвердити свою позицію в найважливіших дипломатичних ініціативах – "спробах припинити ядерне протистояння з Північною Кореєю і жахливу війну в Сирії".

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Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона та планує призначити новим главою Держдепу США Майка Помпео, який очолював ЦРУ.

Для Рекса Тіллерсона це стало несподіванкою – він був налаштований продовжувати свою роботу на посаді Державного секретаря США.

Хто такий Рекс Тіллерсон? Очолював Держдепартамент США з 20 січня 2017 року, відтоді як Трамп став президентом. У минулому він був керівником нафтової компанії ExxonMobil і дипломатичною роботою ніколи не займався.

Чутки про відставку Тіллерсона ходили вже давно, зокрема, у зв'язку із серйозними розбіжностями в позиціях Трампа і керівника американського зовнішньополітичного відомства. У російсько-українському конфлікті Тіллерсон завжди вважав питання України пріоритетним для США.

Хто такий Майк Помпео? Американський політик-республіканець Майк Помпео був призначений на пост глави ЦРУ у січні 2017 року. Із 2011 до 2017 року він представляв Канзас у Палаті представників США. Помпео активно критикував політику Гілларі Клінтон, коли вона була на посаді Держсекретаря, а під час президентської гонки в Америці у 2016 році підтримував сенатора від Флориди Марко Рубіо. Спершу Помпео критикував і Трампа, але згодом розвинув із ним хороші відносини.

Теги: Новини політики Новини США Рекс Тіллерсон ЦРУ
Джерело: 24 Канал
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