Звільнення Тіллерсона сигналізує про характер майбутніх перемовин США і КНДР, – WP

Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона із посади держсекретаря США, замінивши його директором ЦРУ Майком Помпео. Це рішення стало результатом тривалих суперечок та розбіжностей між главою Білого дому та провідним дипломатом Америки.

Кадрові зміни у Держдепі США відбуваються напередодні важливої зовнішньополітичної події – зустрічі Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина, запланованої на травень, зауважує The Washington Post.

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Дві події майже напевно пов'язані між собою, йдеться у статті. Видання нагадує, що Тіллерсон офіційно підтримував ідею щодо дипломатичного врегулювання конфлікту із Північною Кореєю, і ця його позиція контрастувала із позицією Трампа.

Натомість Помпео дотримується жорсткіших поглядів щодо проблеми КНДР та стосовно інших геополітичних суперників США, таких як Іран та Росія.

У липні 2017 року він навіть висловив сподівання, що Сполучені Штати знайдуть спосіб "відокремити режим Кім Чен Ина від його ядерного арсеналу".

Тому зміна керівництва у Державному департаменті може бути ознакою того, як адміністрація Трампа розглядає потенційні переговори з Північною Кореєю, припускає автор публікації.

Якщо адміністрація серйозно ставиться до початку переговорів із КНДР, то цілком імовірно, що Трамп робить цю зміну зараз, оскільки вважає, що "войовничіший" Помпео буде представляти його краще, ніж Тіллерсон,

– прокоментував для американської газети старший науковий співробітник Американського аналітичного центру Сюзанна Ді Маджіо, яка очолювала неофіційні переговори з Північною Кореєю.

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Хто такий Рекс Тіллерсон? Очолював Держдепартамент США з 20 січня 2017 року, відтоді як Трамп став президентом. У минулому він був керівником нафтової компанії ExxonMobil і дипломатичною роботою ніколи не займався.



Чутки про відставку Тіллерсона ходили вже давно, зокрема, у зв'язку із серйозними розбіжностями в позиціях Трампа і керівника американського зовнішньополітичного відомства. У російсько-українському конфлікті Тіллерсон завжди вважав питання України пріоритетним для США.

Хто такий Майк Помпео? Американський політик-республіканець Майк Помпео був призначений на пост глави ЦРУ у січні 2017 року. Із 2011 до 2017 року він представляв Канзас у Палаті представників США. Помпео активно критикував політику Гілларі Клінтон, коли вона була на посаді Держсекретаря, а під час президентської гонки в Америці у 2016 році підтримував сенатора від Флориди Марко Рубіо. Спершу Помпео критикував і Трампа, але згодом розвинув із ним хороші відносини.