Увольнение Тиллерсона сигнализирует о характере будущих переговоров США и КНДР, – WP

Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря США, заменив его директором ЦРУ Майком Помпео. Это решение стало результатом длительных споров и разногласий между главой Белого дома и ведущим дипломатом Америки.

Кадровые изменения в Госдепе США происходят накануне важного внешнеполитического события – встречи Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, запланированной на май, отмечает The Washington Post.

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Два события почти наверняка связаны между собой, говорится в статье. Издание напоминает, что Тиллерсон официально поддерживал идею о дипломатическом урегулировании конфликта с Северной Кореей, и эта его позиция контрастировала с позицией Трампа.

В то время, Помпео придерживается жестких взглядов по проблеме КНДР и относительно других геополитических соперников США, таких как Иран и Россия.

В июле 2017 года он даже выразил надежду, что Соединенные Штаты найдут способ "отделить режим Ким Чен Ына от его ядерного арсенала".

Поэтому смена руководства в Государственном департаменте может быть признаком того, как администрация Трампа рассматривает потенциальные переговоры с Северной Кореей, предполагает автор публикации.

Если администрация серьезно относится к началу переговоров с КНДР, то вполне вероятно, что Трамп делает это изменение сейчас, поскольку считает, что "воинственный" Помпео будет представлять его лучше, чем Тиллерсон,

– прокомментировал для американской газеты старший научный сотрудник Американского аналитического центра Сюзанна Ди Маджио, который возглавлял неофициальные переговоры с Северной Кореей.

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Кто такой Рекс Тиллерсон?

Возглавлял Госдепартамент США с 20 января 2017 года, с тех пор как Трамп стал президентом. В прошлом он был руководителем нефтяной компании ExxonMobil и дипломатической работой никогда не занимался.



Слухи об отставке Тиллерсона ходили уже давно, в частности, в связи с серьезными разногласиями в позициях Трампа и руководителя американского внешнеполитического ведомства. В российско-украинском конфликте Тиллерсон всегда считал вопрос Украины приоритетным для США.

Кто такой Майк Помпео?

Американский политик-республиканец Майк Помпео был назначен на пост главы ЦРУ в январе 2017 года. С 2011 до 2017 года он представлял Канзас в Палате представителей США. Помпео активно критиковал политику Хиллари Клинтон, когда она была на должности госсекретаря, а во время президентской гонки в Америке в 2016 году поддерживал сенатора от Флориды Марко Рубио. Сначала Помпео критиковал и Трампа, но впоследствии развил с ним хорошие отношения.