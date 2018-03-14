Тиллерсон был самым пассивным из всех госсекретарей, – экс-постпред США в ООН

За время президентства Трампа дипломатический корпус США был опустошен, и, если Майк Помпео, директор ЦРУ, будет утвержден в должности госсекретаря вместо Рекса Тиллерсона, его обязанностью станет заполнение вакантных в госаппарате должностей профессионалами.

Об этом в статье для The New York Times пишет бывший постпред США в ООН Саманта Пауэр.

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По ее мнению, Помпео стоит начать с поиска и выдвижения кандидатов на десятки свободных должностей иностранных послов, включая таких, как посол в Египте, Иордании, Южной Кореи, Турции и ЮАР. Это обеспечит США средствами для сотрудничества с чиновниками из этих стран для развития инвестиций, защиты американских граждан за рубежом и борьбы с терроризмом, рассуждает дипломат.

Пауэр отмечает, что необходимым шагом будет привлечение новых сотрудников дипломатической службы, поскольку их прием на работу сократился более чем на треть с 2016 по 2017 год.

И хотя многие из позиций Помпео, в частности его несогласие с иранским ядерным соглашением, скепсис относительно глобального потепления и Парижского климатического соглашения, противорат вопросам безопасности Америки, (...) но его волевая личность должна, по крайней мере, сделать США более заметными на мировой арене, чем за Тиллерсона, самого пассивного из всех госсекретарей в современной истории Штатов,

— констатирует автор статьи.

К тому же, продолжает Пауэр, директор ЦРУ уже наладил связи с генералами в окружении Трампа, и с его стороны будет разумно утвердить свою позицию в важнейших дипломатических инициативах — "попытках прекратить ядерное противостояние с Северной Кореей и ужасную войну в Сирии".

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Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и планирует назначить новым главой Госдепа США Майка Помпео, который возглавлял ЦРУ.



Для Рекса Тиллерсона это стало неожиданностью — он был настроен продолжать свою работу в должности Государственного секретаря США.

Кто такой Рекс Тиллерсон? Возглавлял Госдепартамент США с 20 января 2017 года, с тех пор как Трамп стал президентом. В прошлом он был руководителем нефтяной компании ExxonMobil и дипломатической работой никогда не занимался.



Слухи об отставке Тиллерсона ходили уже давно, в частности, в связи с серьезными разногласиями в позициях Трампа и руководителя американского внешнеполитического ведомства. В российско-украинском конфликте Тиллерсон всегда считал вопрос Украины приоритетным для США.

Кто такой Майк Помпео? Американский политик-республиканец Майк Помпео был назначен на пост главы ЦРУ в январе 2017 года. С 2011 до 2017 год он представлял Канзас в Палате представителей США. Помпео активно критиковал политику Хиллари Клинтон, когда она была на должности госсекретаря, а во время президентской гонки в Америке в 2016 году поддерживал сенатора от Флориды Марко Рубио. Сначала Помпео критиковал и Трампа, но впоследствии развил с ним хорошие отношения.