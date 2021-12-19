"Хорошо почувствовали": оккупационные войска мощно обстреливают позиции ВСУ из гранатометов

Пророссийские войска активно обстреливают позиции украинских военных на Востоке. Возле Золотого нужно идти быстро, прячась за кустами.

Ведь, по словам воинов, заметив движение, оккупанты сразу начинают стрелять. Последняя атака началась, когда в полдень враг неожиданно открыл огонь из гранатометов.

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"По специфике их срабатывания, поскольку мы находимся на местности, где растут деревья, граната могла попасть не только в землю, но и в ветку дерева. Этого было достаточно, чтобы она сработала", – отметил военнослужащий ВСУ Юрий.

Оккупанты обстреляли тыловую зону опорного пункта

В это время армейцы обычно занимаются бытовыми делами. Очевидно, это заметили оккупанты и обстреляли не передовые посты, а тыловую зону опорного пункта. Возле позиций разорвалось почти десяток выстрелов гранатомета.

Мы как раз шли в этот момент за дровами. Мы были немного правее от зоны поражения, но хорошо почувствовали (взрыв – 24 канал),

– поделился военный Андрей.

Одна из гранат задела 23-летнего медика Алину. Женщина, возвращаясь после медосмотра бойцов, получила осколочные ранения в спину.

"Поворачивалась в направлении блиндажа-кухни. В этот период противник обстрелял из автоматического станкового гранатомета АГС-17", – отметил военный Юрий.

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Как спасали медика

Армейцы моментально припомнили все, что учила их Алина: перевязали раны, чтобы остановить кровотечение. После госпитализации медику провели операцию, сейчас она в харьковском госпитале.

Ранение она пережила довольно смело. Никакой паники, слез не было,

– сказал украинский защитник Юрий.

Похожие обстрелы здесь не удивляют солдат. В то же время утверждают, что в последнее время вражеские войска действуют агрессивнее.

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Обострения армейцы ждут к новогодним праздникам. Уверены, что оккупанты не обойдут "поздравить" снарядами. Зато сами бойцы мечтают хотя бы об одних сутках без обстрелов.