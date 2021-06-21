Прошли стихию воды и огня: на Хортице сторонники языческих верований отметили праздник Купала

В Запорожье на острове Хортица сторонники языческих верований отметили древний славянский праздник Ивана Купала. Его провели традиционно в летнее солнцестояние.

Это самый длинный день, который отныне станет немного сокращаться до зимнего солнцестояния. По верованиям наших предков-язычников, наступает время собирать урожай, готовиться к осени, а еще – искать себе пару, чтобы идти к браку.

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Как происходил праздник

Героями праздника были парень Купала – символ палящего солнца и огня, и девушка Морена – олицетворение воды и осенней прохлады, которые сочетаются в браке.

Девушки на празднике бросали в воду венки. А ребята должны были плыть за веночком девушки, которую облюбовали. Пройдя сквозь стихию воды, затем они погружались в стихию огня.

Веночки бросали в воду. Мужчины заходили в стихию воды. Любимый повел меня в свою стихию – прыгать через огонь. А теперь пойдем цвет папоротника искать,

– поделилась гостя праздника Калинка.

Разводили костер, водили вокруг него хороводы, а потом прыгали через огонь, чтобы очиститься и укрепить любовь. В знак смены сезонов ребята закатывали огненное колесо Солнца в днепровскую воду.

"Возможно, они на этом празднике найдут ту единственную девушку, с которой проживут всю жизнь и родят много детей. Мы желаем всему своему роду, чтобы они нашли свой цветок папоротника и отпраздновали этот выдающийся праздник с радостью", – отметил волхв Свитовит Пашник.