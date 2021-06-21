Це найдовший день, який відтепер почне трохи скорочуватися аж до зимового сонцестояння. За віруваннями наших предків-язичників, настає час збирати врожай, готуватися до осені, а ще – шукати собі пару, аби ставати до шлюбу.

Зверніть увагу 21 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

Як відбувалось свято

Героями свята були хлопець Купала – символ пекучого сонця та вогню, і дівчина Морена – уособлення води і осінньої прохолоди, які поєднуються в шлюбі.

Дівчата на святі кидали у воду віночки. А хлопці повинні були плисти за віночком дівчини, яку вподобали. Пройшовши крізь стихію води, потім вони занурювались у стихію вогню.

Віночки кидали у воду. Чоловіки заходили в стихію води. Коханий повів мене в свою стихію – стрибати через вогонь. А тепер підемо цвіт папороті шукати,

– поділилась гостя свята Калинка.

Розводили багаття, водили довкола нього хороводи, а потім стрибали через вогонь, аби очиститися та зміцнити кохання. На знак зміни сезонів хлопці закочували вогняне колесо Сонця до дніпрової води.

"Можливо, вони на цьому святі знайдуть ту єдину дівчину, з якою проживуть все життя і народять багато дітей. Ми бажаємо всьому своєму родові, щоб вони знайшли свою квітку папороті і відсвяткували це визначне свято з радістю", – відзначив волхв Світовит Пашник.