Хорватия из-за санкций остановит прокачку нефти для сербского газопровода
Источник:пресс-служба JANAF
Оператор хорватского газопровода JANAF приостановит прокачку нефти в Сербию. Это произойдет с середины мая на неопределенное время.
Причиной стало то, что сербская нефтяная компания NIS на 56,15% принадлежит российской "Газпром нефти". И попала под санкции Евросоюза.
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С Россией напрямую не работают
Компания утверждает, что прямую работу на российском рынке не ведет.
Решением Совета ЕС о санкциях охвачен и договор о транспортировке сырой нефти, который JANAF заключил с компанией NIS на период с 1 января по 31 декабря 2022 года. Однако он не может быть в дальнейшем реализован с 15 мая 2022 года и до окончания действия ограничительных мер,
– сообщили в компании.
Компания готова согласовать работу с запросами потребителей и искать альтернативные сценарии работы на рынке.Обратите внимание! Хорватским газопроводом поставляют нефть для сербской нефтяной компании NIS. Это самый крупный в регионе и фактически единственный переработчик и добытчик нефти в стране. "Газпром нефти" принадлежит 56,15% компании, 29,87% акций в госсобственности Сербии.
Следует также отметить, что ранее президент Сербии Александр Вучич сделал неоднозначное заявление. Мол, новые ограничительные меры ЕС касательно энергетического сектора России бьют не по ее интересам или Евросоюзу, а по Сербии.
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