60 танков и БМП: Хорватия готова передать Украине партию военной помощи

Хорватия планирует передать Украине 60 танков и БМП. Это станет возможно по договоренности с Германией.

Хорватская сторона получит танки Leopard 2А8 вместо техники, которую передаст Украине. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Хорватии.

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Какую технику Хорватия может передать Украине

Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич подписал соответствующий меморандум с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Анушич надеется, что проект реализуют "очень скоро".

В меморандуме говорится о том, что Хорватия готова передать Украине:

30 танков типа М-84,

30 боевых машин пехоты типа М-80,

запасные части и боеприпасы к ним.

Эту технику страна передаст в обмен на финансовые ресурсы для покупки до 50 танков Leopard 2А8.

Общая стоимость новых Leopard 2A8 будет уменьшена на сумму, которую Германия выплатит Хорватии за передачу своей техники Украине.

Все остальные детали будут известны после подписания контракта. Дополнительной ценностью такой модели закупок является помощь Украине в борьбе с российской агрессией,

– сообщили в хорватском Минобороны.