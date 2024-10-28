Хорватська сторона отримає танки Leopard 2А8 замість техніки, яку передасть Україні. Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Міністерство оборони Хорватії.

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Які техніку Хорватія може передати Україні

Віцепрем'єр і міністр оборони Хорватії Іван Анушич підписав відповідний меморандум з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Анушич сподівається, що проєкту реалізують "дуже скоро".

У меморандумі йдеться про те, що Хорватія готова передати Україні:

30 танків типу М-84,

30 бойових машин піхоти типу М-80,

запасні частини та боєприпаси до них.

Цю техніку країна передасть в обмін на фінансові ресурси для купівлі до 50 танків Leopard 2А8.

Загальна вартість нових Leopard 2A8 буде зменшена на суму, яку Німеччина виплатить Хорватії за передачу своєї техніки Україні.

Усі інші деталі будуть відомі після підписання контракту. Додатковою цінністю такої моделі закупівель є допомога Україні у боротьбі з російською агресією,

– повідомили у хорватському Міноборони.