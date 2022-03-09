Хорватия поддержала вступление Украины в ЕС, – Шмыгаль

Украина ожидает членство в Европейском Союзе. В этом вопросе Украину поддерживает и Хорватия.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он поговорил о членстве Украины в ЕС с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

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Также чиновники обсудили ужесточение санкций против России.

Хорватия поддерживает Украину на пути в ЕС. Еще раз убедился во время разговора с Андреем Пленковичем. Поблагодарил за поддержку украинцев,

– написал Шмыгаль.

Добавим, что Европейский Союз может рассмотреть заявку Украины на вступление уже 10 – 11 марта. Ведь в эти дни состоится неформальное заседание в Париже.

Владимир Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС / Видео 24 канала

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