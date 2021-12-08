Хорватия подписала декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС
8 декабря 2021 , 16:43Читати новину українською
Источник:Офис президента
Хорватия подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины. Владимир Зеленский сообщил новость после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем 8 декабря.
Зеленский подчеркнул, что ценит активную позицию официального Загреба. Власти Хорватии поддерживают европейское и евроатлантическое стремление Украины.
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Важно, что сегодня была подписана совместная декларация о поддержке европейской перспективы Украины,
– подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер отметил, что Хорватия стала шестой страной, которая подписала документ.
В Украине появится офис Хорватского туристического союза
- Пленкович анонсировал открытие в Украине офиса Хорватского туристического союза.
- Целью проекта является дополнительная популяризация и приближение Хорватии к украинцам.
- По словам Пленковича, это станет еще одним шагом в сотрудничестве двух стран.
- Политик также отметил, что в 2020 году в Хорватии зафиксировали рекордное количество украинских туристов. Им даже удалось побить показатель 2019 года.
- Также 8 декабря в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко откроют Центр хорватского языка.
- Премьер-министром Хорватии примет участие в мероприятии.
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