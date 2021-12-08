Хорватия подписала декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

Хорватия подписала декларацию о признании европейской перспективы Украины. Владимир Зеленский сообщил новость после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем 8 декабря.

Зеленский подчеркнул, что ценит активную позицию официального Загреба. Власти Хорватии поддерживают европейское и евроатлантическое стремление Украины.

Заметьте В Германии считают, что Украину надо взять в ЕС, но не в НАТО

Важно, что сегодня была подписана совместная декларация о поддержке европейской перспективы Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что Хорватия стала шестой страной, которая подписала документ.

В Украине появится офис Хорватского туристического союза

Пленкович анонсировал открытие в Украине офиса Хорватского туристического союза.

Целью проекта является дополнительная популяризация и приближение Хорватии к украинцам.

По словам Пленковича, это станет еще одним шагом в сотрудничестве двух стран.

Политик также отметил, что в 2020 году в Хорватии зафиксировали рекордное количество украинских туристов. Им даже удалось побить показатель 2019 года.

Также 8 декабря в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко откроют Центр хорватского языка.

Премьер-министром Хорватии примет участие в мероприятии.

Свободное небо с ЕС: смотрите видео