Зеленський наголосив, що цінує активну позицію офіційного Загреба. Влада Хорватії підтримує європейське та євроатлантичне прагнення України.

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Важливо, що сьогодні була підписана спільна декларація про підтримку європейської перспективи України,

– наголосив Зеленський.

Український лідер зауважив, що Хорватія стала шостою країною, яка підписала документ.

В Україні з'явиться офіс Хорватської туристичної спілки

Пленкович анонсував відкриття в Україні офісу Хорватської туристичної спілки.

Метою проєкту є додаткова популяризація та наближення Хорватії до українців.

За словами Пленковича, це стане ще одним кроком у співпраці двох країн.

Політик також наголосив, що у 2020 році у Хорватії зафіксували рекордну кількість українських туристів. Їм навіть вдалося побити показник 2019 року.

Також 8 грудня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відкриють Центр хорватської мови.

Прем'єр-міністром Хорватії візьме участь у заході.

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