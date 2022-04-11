Хорватия высылает 18 дипломатов и 6 админсотрудников российского посольства

11 апреля 2022 , 15:41
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Источник:

Reuters

Хорватия присоединилась к странам, которые выдворяют российских дипломатов на фоне войны России против Украины. Так, государство высылает 18 дипломатов и 6 админсотрудников российского посольства.

Хорватия попросила 24 сотрудника российского посольства покинуть их в связи с вторжением России в Украину и "жестокой агрессией". Об этом говорится в заявлении МИДа после подобных шагов других стран ЕС.

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Хорватия высылает 24 работника российского посольства

18 дипломатов и 6 сотрудников административного персонала посольства Российской Федерации были призваны покинуть Республику Хорватия,
– говорится в сообщении.

В МИД страны сообщили, что российская сторона проинформирована о сокращении административно-технического персонала посольства РФ в Загребе.

Отмечается, что Хорватия призвала Россию немедленно прекратить военную деятельность в Украине и привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях.

Какие страны выгнали российских дипломатов:

  • Австрия
  • Польша,
  • Румыния,
  • Словения,
  • Греция,
  • Португалия,
  • Эстония,
  • Латвия
  • Чехия,
  • Нидерланды,
  • Бельгия,
  • Ирландия,
  • Македония,
  • Люксембург,
  • Италия
  • Германия,
  • Франция,
  • Швеция,
  • Дания,
  • выгнали также послов из ЕС.

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Автор: Марта Касіянчук