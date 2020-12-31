Утром 31 декабря в Хорватии, в районе городов Петриня, Глина и Сисак зафиксировали несколько новых подземных толчков. Сильнейшее землетрясение было магнитудой 3,7.

Эпицентр толчков находился вблизи города Петриня, самые активные из них ощущались в 4:43. Об этом сообщает Veсernji list.

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Сильнейшее землетрясение оценили в 3,7 балла по шкале Рихтера.

В общем толчки 31 декабря значительно слабее чем те, которые фиксировали в центре Хорватии в течение предыдущих 3 дней.

Напомним, сейсмологическая ситуация в Хорватии с 28 декабря очень нестабильна. Каждый день вблизи городов Петриня и Сисак фиксируются подземные толчки разной силы.

По словам руководительницы сейсмологической службы Хорватского радио Инес Иванчич, "земля будет продолжать дрожать".

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