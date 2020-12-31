Хорватию 4 день подряд трясет: где зафиксировали новые подземные толчки – фото
Утром 31 декабря в Хорватии, в районе городов Петриня, Глина и Сисак зафиксировали несколько новых подземных толчков. Сильнейшее землетрясение было магнитудой 3,7.
Эпицентр толчков находился вблизи города Петриня, самые активные из них ощущались в 4:43. Об этом сообщает Veсernji list.
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Сильнейшее землетрясение оценили в 3,7 балла по шкале Рихтера.
В общем толчки 31 декабря значительно слабее чем те, которые фиксировали в центре Хорватии в течение предыдущих 3 дней.
Напомним, сейсмологическая ситуация в Хорватии с 28 декабря очень нестабильна. Каждый день вблизи городов Петриня и Сисак фиксируются подземные толчки разной силы.
По словам руководительницы сейсмологической службы Хорватского радио Инес Иванчич, "земля будет продолжать дрожать".
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Землетрясения в Хорватии: что известно
- Первые 2 толчка зафиксировали в центре Хорватии 28 декабря, в 6:28 и 7:50. Магнитуда первого землетрясения была 5,2 балла, второго – 4,9.
- Несколько новых толчков произошли в последующие 2 дня. Самый мощный магнитудой 6,2 зафиксировали 29 декабря. Тогда жертвами стихии стали 7 человек.
- На следующий день Хорватию всколыхнули аж 3 землетрясения.
- Больше всего от стихии пострадали города Сисак, Петриня, Загреб, Велика-Горица и Карловац. Там много разрушенных домов.
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