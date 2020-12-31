Хорватію 4 день поспіль трясе: де зафіксували нові підземні поштовхи – фото
Вранці 31 грудня в Хорватії, у районі міст Петриня, Глина та Сісак зафіксували кілька нових підземних поштовхів. Найсильніший землетрус був магнітудою 3,7.
Епіцентр поштовхів засягав поблизу Петрині, найактивніші з них відчувалися о 4:43. Про це повідомляє Veсernji list.
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Найсильніший землетрус оцінили у 3,7 бала за шкалою Ріхтера.
Загалом поштовхи 31 грудня значно слабші ніж ті, які фіксували у центрі Хорватії протягом попередніх 3 днів.
Нагадаємо, сейсмологічна ситуація в Хорватії із 28 грудня дуже нестабільна. Кожного дня поблизу міст Петриня та Сісак фіксуються підземні поштовхи різної сили.
За словами керівниці сейсмологічної служби Хорватського радіо Інес Іванчич, "земля продовжуватиме тремтіти".
Наслідки землетрусів у Хорватії: Фото Pixsell
Землетруси у Хорватії: що відомо
- Перші 2 поштовхи зафіксували у центрі Хорватії 28 грудня, о 6:28 та о 7:50. Магнітуда першого землетрусу була 5,2 бала, другого – 4,9.
- Кілька нових поштовхів сталися у наступні 2 дні. Найбільш потужний магнітудою 6,2 зафіксували 29 грудня. Тоді жертвами стихії стали 7 людей.
- Наступного дня Хорватію сколихнули аж 3 землетруси.
- Найбільше від стихії постраждали міста Сісак, Петриня, Загреб, Велика Гориця та Карловаць. Там багато зруйнованих будинків.
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