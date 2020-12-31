Вранці 31 грудня в Хорватії, у районі міст Петриня, Глина та Сісак зафіксували кілька нових підземних поштовхів. Найсильніший землетрус був магнітудою 3,7.

Епіцентр поштовхів засягав поблизу Петрині, найактивніші з них відчувалися о 4:43. Про це повідомляє Veсernji list.

Актуально У Хорватії – нові землетруси: люди ночували на вулицях – фото

Найсильніший землетрус оцінили у 3,7 бала за шкалою Ріхтера.

Загалом поштовхи 31 грудня значно слабші ніж ті, які фіксували у центрі Хорватії протягом попередніх 3 днів.

Нагадаємо, сейсмологічна ситуація в Хорватії із 28 грудня дуже нестабільна. Кожного дня поблизу міст Петриня та Сісак фіксуються підземні поштовхи різної сили.

За словами керівниці сейсмологічної служби Хорватського радіо Інес Іванчич, "земля продовжуватиме тремтіти".

Наслідки землетрусів у Хорватії: Фото Pixsell

Землетруси у Хорватії: що відомо