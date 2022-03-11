Хорватские партнеры пока исследуют вопросы, это, скорее всего, российский беспилотник

Беспилотник, упавший на территории Хорватии сегодня ночью, скорее всего, российский. Пока хорватские партнеры исследуют этот вопрос.

Об этом сообщил спикер Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.

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Хорватские партнеры сейчас выясняют окончательно, какой беспилотный летательный аппарат, кому принадлежит, как он прилетел, куда упал. Затем предоставят официальную информацию. Предварительно они сказали, что с территории Украины, но наверняка не украинский беспилотник,

– отметил Арестович.

И объяснил, что у Украины просто нет беспилотников, которые могут пролетать на такое расстояние.

Это беспилотник, скорее всего, русский, запускавшийся на нашу территорию. Он потерял управление и залетел в Хорватию,

– добавил Арестович.

Что известно об упавшем в Хорватии беспилотнике

В западной части хорватской столицы Загреба в ночь на 11 марта разбился неизвестный летательный аппарат.

Ранее сообщалось, что летательный аппарат прилетел из воздушного пространства Венгрии, а оттуда – из Румынии. По данным минобороны Румынии, беспилотник пробыл на территории страны всего несколько минут – в период с 23:23 до 23:26.

В минобороны Румынии заявили, что беспилотник залетел с территории Украины.

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