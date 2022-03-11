Хорватские партнеры пока исследуют вопросы, это, скорее всего, российский беспилотник

11 марта 2022 , 17:40
Читати новину українською

Беспилотник, упавший на территории Хорватии сегодня ночью, скорее всего, российский. Пока хорватские партнеры исследуют этот вопрос.

Об этом сообщил спикер Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал. 

Внимание Страшное преступление против человечества и попытки запугать, – Арестович о химоружии против Украины

Хорватские партнеры сейчас выясняют окончательно, какой беспилотный летательный аппарат, кому принадлежит, как он прилетел, куда упал. Затем предоставят официальную информацию. Предварительно они сказали, что с территории Украины, но наверняка не украинский беспилотник,
 –  отметил Арестович.

И объяснил, что у Украины просто нет беспилотников, которые могут пролетать на такое расстояние.

Это беспилотник, скорее всего, русский, запускавшийся на нашу территорию. Он потерял управление и залетел в Хорватию,
– добавил Арестович. 

Что известно об упавшем в Хорватии беспилотнике 

  • В западной части хорватской столицы Загреба в ночь на 11 марта разбился неизвестный летательный аппарат. 
  • Ранее сообщалось, что летательный аппарат прилетел из воздушного пространства Венгрии, а оттуда – из Румынии. По данным минобороны Румынии, беспилотник пробыл на территории страны всего несколько минут – в период с 23:23 до 23:26.
  • В минобороны Румынии заявили, что беспилотник залетел с территории Украины.

Российский самолет атаковал территорию Беларуси, траектория полета – смотреть видео

 

Автор: Анастасія Лукашевська