Хорватские футболисты очень испортили Путину красивую картинку, – эксперт

Чемпионат мира по футболу в России сыграл на руку президенту РФ Владимиру Путину перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Однако хорватские футболисты с криками "Слава Украине" сильно подпортили Путину картинку.

Об этом 24 канала рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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Дипломат напоминает: Путин был в Австрии, в Россию приезжали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. И Россию выгнали из G8, Путин не принимает участия в важных международных форумах. Поэтому, встречаясь Трампом, Путин хочет показать, что он не в изоляции, с ним разговаривают, как с равным. Но, считает Хара, президент РФ не может реализовать свою демонстрацию центра силы.

Вместе с тем, эксперт не исключает возможности, что по результатам переговоров президент РФ может согласиться на освобождение украинских политзаключенных.

Заложники нужны Путину, чтобы выторговывать политические вещи. Это инструмент влияния на Украину, подрыва и без того низких рейтингов Порошенко. Но Путин может согласиться на обмен пленниками. Это станет аргументом друзьям Путина на Западе, что он как будто находится в сознании, идет на уступки. Сейчас ему в плюс ставят Чемпионат мира по футболу, и это станет продолжением позитивной волне президента РФ. Хотя хорватские футболисты очень испортили Путину эту красивую картинку,

– отметил Александр Хара.

По мнению эксперта, по результатам встречи будет совместное заявление, где обозначат определенные вопросы, относительно которых можно достичь прогресса. В частности, по Сирии. Что касается Украины, считает Хара, скорее всего, будет формула, которую ранее озвучил советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон: стороны согласились о том, что есть разногласия. По его словам, с одной стороны, это будет аргументом для Трампа для тех, кто считает, что он сговорился с Путиным и сдает интересы США. С другой, хотя о заложниках не будет сказано, но по результатам встречи это может произойти.

Как известно, в российской тюрьме более 50 дней голодает украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который требует освобождения всех политзаключенных. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, Украина готова передать России 23 осужденных ее граждан в обмен на 23 своих граждан. По данным Министерства юстиции Украины, в результате аннексии Крыма Россией политическими узниками Кремля стали 64 граждан Украины.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объявила список россиян, которых Украина готова обменять на своих политзаключенных в России. В частности, ради освобождения Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, а также захваченных в плен украинцев на Донбассе Украина готова передать России 23 человека.

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