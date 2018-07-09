Хорватські футболісти дуже зіпсували Путіну красиву картинку, – експерт

Чемпіонат світу з футболу в Росії зіграв на руку президенту РФ Володимиру Путіну перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом. Однак хорватські футболісти з вигуками "Слава Україні" сильно зіпсували Путіну картинку.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Дипломат нагадує: Путін був в Австрії, до Росії приїздили канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Та Росію вигнали з G8, Путін не бере участі у важливих міжнародних форумах. Тому, зустрічаючись Трампом, Путін хоче показати, що він не в ізоляції, з ним розмовляють, як з рівним. Але, вважає Хара, президент РФ не може реалізувати свою демонстрацію центру сили.

Водночас, експерт не виключає можливості, що за результатами переговорів президент РФ може погодитися на звільнення українських політв’язнів.

Заручники потрібні Путіну, щоб виторговувати політичні речі. Це інструмент впливу на Україну, підриву і без того низьких рейтингів Порошенка. Але Путін може погодитися на обмін бранцями. Це стане аргументом друзям Путіна на Заході, що він ніби притомний, йде на поступки. Зараз йому в плюс ставлять Чемпіонат світу з футболу, і це стане продовженням позитивної хвилі президента РФ. Хоча хорватські футболісти дуже зіпсували Путіну цю красиву картинку,

– зауважив Олександр Хара.

На думку експерта, за результатами зустрічі буде спільна заява, де окреслять певні питання, щодо яких можна досягнути прогресу. Зокрема, щодо Сирії. Щодо України, вважає Хара, швидше за все, буде формула, яку раніше озвучив радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон: сторони погодилися про те, що є розбіжності. За його словами, з одного боку, це буде аргументом для Трампа для тих, хто вважає, що він змовився з Путіним і здає інтереси США. З іншого, хоча про заручників не буде сказано, але за результатами зустрічі це може статися.

Як відомо, в російській в’язниці понад 50 днів голодує український кінорежисер Олег Сенцов, який вимагає звільнення всіх політв’язнів. За словами українського омбудсмена Людмили Денісової, Україна готова передати Росії 23 засуджених її громадян в обмін на 23 своїх громадян. За даними Міністерства юстиції України, внаслідок анексії Криму Росією політичними в'язнями Кремля стали 64 громадяни України.



Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко оголосила список росіян, яких Україна готова обміняти на своїх політв'язнів у Росії. Зокрема, заради звільнення Сенцова, Кольченка, Сущенка, Гриба, Балуха, Панова, а також захоплених у полон українців на Донбасі Україна готова передати Росії 23 осіб.

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